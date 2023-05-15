В поселке Тельмана двухлетний ребенок едва не утонул, упав в яму с водой для полива огорода

Происшествие случилось 13 мая на дачном участкек по улице Красноборская в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти.

По предварительным данным, 34-летняя женщина оставила двухлетнего сына на улице и на несколько минут зашла в дом. Вернувшись, она обнаружила ребенка в яме с водой для полива огорода.

Родители самостоятельно оказали мальчику первую медицинскую помощь и доставили в больницу. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. На следующий день мальчика в удовлетворительном состоянии перевели в общую палату.

Известно, что семья благополучная, в поле зрения полиции не попадала.