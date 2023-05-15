Улица Юрия Гагарина в Лодейном Поле станет уютным прогулочным пространством

Улица будет благоустроена по нацпроекту «Жилье и городская среда», проект должны выбрать сами горожане

«Сейчас в Ленобласти идет голосование за благоустройство 29 парков, бульваров, набережных и площадей. Активнее всего голосуют за новый облик набережных: в Луге и Подпорожье. Также в топ-3 — Сосновый Бор, где выбирают дизайн-проект благоустройства на Молодежной улице», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Как отметили в областном правительстве, минимальную активность пока показывают жители Лодейного Поля, где предложены варианты нового облика улицы Гагарина, которая сейчас используется как зона отдыха и прогулок, но здесь нет обустроенной прогулочной дорожки, ограждений от проезжей части, мест для досуга и отдыха.

В Ленобласти до 31 мая продолжается голосование за новые объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — на портале можно выбрать дизайн-проекты, которые будут реализованы в 2024 году. Свой выбор уже сделали 82900 ленинградцев.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях, на эти цели выделят 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.