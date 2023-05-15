Иностранцам-участникам СВО и их семьям начнут предоставлять гражданство в упрощенном порядке

Иностранные граждане, которые вступили в Вооруженные силы России, будут получать гражданство страны в особом порядке. Путин подписал соответствующий указ.

Президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ, согласно которому иностранным гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях на год в период проведения спецоперации, будут предоставлять гражданство в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое право также получат супруги, дети и родители заключивших контракт с Минобороны РФ.