Иностранцам-участникам СВО и их семьям начнут предоставлять гражданство в упрощенном порядке

Иностранные граждане, которые вступили в Вооруженные силы России, будут получать гражданство страны в особом порядке. Путин подписал соответствующий указ.
Президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ, согласно которому иностранным гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях на год в период проведения спецоперации, будут предоставлять гражданство в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Такое право также получат супруги, дети и родители заключивших контракт с Минобороны РФ.
Вам будет интересно
С 15 мая в силу вступил закон, который упрощает получение мер поддержки семьям участников СВО. Если в течение шести месяцев нет...
15.05.2023 55