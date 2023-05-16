Доверчивого лосенка заметили в природном парке «Токсовский» во Всеволожском районе Ленобласти.
На кадрах, опубликованных дирекцией особо охраняемых природных территорий Ленобласти, видно, как обитатель парка с любопытством подбегает к человеку, который снимает его.
Специалисты отметили, что май – время, когда у лосих появляется потомство. Поскольку в первые недели после рождения детеныши еще не очень активны, родители оставляют их в укромных местах, пока сами уходят кормиться. Иногда лосята могут послушно сидеть сутками на одном месте, но иногда желание познавать окружающий мир побеждает.
Специалисты советуют незамедлительно покинуть место встречи, двигаясь туда, откуда пришли; не шуметь; не трогать животных руками и не пытаться поднять; не пытаться накормить, особенно коровьим молоком – оно опасно. Категорически запрещается изымать детенышей из среды обитания.