Доверчивого лосенка заметили в природном парке «Токсовский» во Всеволожском районе Ленобласти.

На кадрах, опубликованных дирекцией особо охраняемых природных территорий Ленобласти, видно, как обитатель парка с любопытством подбегает к человеку, который снимает его.

Специалисты отметили, что май – время, когда у лосих появляется потомство. Поскольку в первые недели после рождения детеныши еще не очень активны, родители оставляют их в укромных местах, пока сами уходят кормиться. Иногда лосята могут послушно сидеть сутками на одном месте, но иногда желание познавать окружающий мир побеждает.

«Доверчивый лосенок в природном парке «Токсовский» — яркий пример того, что при встрече с людьми малыши не убегают, могут доверчиво выходить навстречу. Но они не брошены, не потеряны! Не стоит их трогать и лучше обойти стороной. Не нужно вмешиваться в естественные процессы», – предупредили в дирекции.

Специалисты советуют незамедлительно покинуть место встречи, двигаясь туда, откуда пришли; не шуметь; не трогать животных руками и не пытаться поднять; не пытаться накормить, особенно коровьим молоком – оно опасно. Категорически запрещается изымать детенышей из среды обитания.