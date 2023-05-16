Пятилетний мальчик проглотил часть зеркала на приеме у частного стоматолога в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Инцидент произошел 14 мая в частной клинике на Парашютной улице в Петербурге.

По словам 39-летней матери, во время посещения врача пятилетний ребенок начал плакать. Оказалось, что он проглотил часть смотрового зеркала. После этого малыша госпитализировали в больницу.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Петербурга.

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