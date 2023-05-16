Когда пройдут последние звонки в школах Петербурга?

В 2023 году выпускной пройдет в очном формате и без ограничений по COVID-19. В школах Санкт-Петербурга последние звонки пройдут 23 мая.
Образовательные учреждения закончат 47,7 тысяч девятиклассников и 26,2 тысячи одиннадцатиклассников. Впереди молодых людей ждут ЕГЭ, поступление в колледжи, техникумы и вузы.
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12.05.2023 803