Когда пройдут последние звонки в школах Петербурга?

В 2023 году выпускной пройдет в очном формате и без ограничений по COVID-19. В школах Санкт-Петербурга последние звонки пройдут 23 мая.

Образовательные учреждения закончат 47,7 тысяч девятиклассников и 26,2 тысячи одиннадцатиклассников. Впереди молодых людей ждут ЕГЭ, поступление в колледжи, техникумы и вузы.