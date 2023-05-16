Более полутора тысяч мальков сига выпустили в реку Волхов сотрудники ФосАгро

Как стало известно нашей редакции, свыше 1 500 мальков сига в месте впадения реки Волхов в Ладожское озеро было выпущено на днях сотрудниками компании ФосАгро. Экологическая акция прошла в рамках регионального фестиваля «Корюшка идет!» в Новой Ладоге. В ней приняли участие как официальные лица региона и руководство компании, так и школьники, и воспитанники АНО «ДРОЗД-Волхов» – регионального оператора всероссийского проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД).

Если быть точными, в акваторию Ладожского озера ушли в свободное плавание 1539 мальков сига. Они были выращены на специализированном рыбоводческом предприятии и адаптированы к естественным условиям среды обитания. Каждая особь весит около 15 г. Уже через несколько лет рыба сможет дать потомство, что поможет в увеличении популяции сига. Сиг относится к группе лососевых, обитает в реках Европы и Северной Азии. Рыбы семейства сиговых способны мигрировать из пресных вод в солёные и обратно. Некоторые виды сига занесены в Красную книгу.

«Мероприятие проводится для того, чтобы увеличить численность сига и сохранить экосистему Ладожского озера. Мальки сига были выращены в Никольском рыборазводном заводе имени Владимира Павловича Врасского, который в свою очередь является первым заводом в России, где закладывались основы искусственного разведения рыб и набирались опыта известные всей стране и за рубежом рыбоводы. Нами было выбрано максимально подходящее по температурному режиму и глубине место для выпуска мальков», — прокомментировала ведущий специалист отдела экологии и природопользования Волховского филиала АО «Апатит» Татьяна Иванова.

Юные участники экологической акции выпускали мальков в реку, загадывали желания и следили за тем, как рыбы адаптируются в водной среде и уплывают во взрослую жизнь. В конце мероприятия всем ребятам были вручены памятные значки «Юный эколог». «Было очень интересно выпускать в реку мальков. Я думаю, что такие мероприятия важны для природы, ведь мы хотим жить на чистой и прекрасной планете», – сказала юная футболистка из секции АНО «ДРОЗД-Волхов» Мария Дегтярева.

Как уточнили в пресс службе компании ФосАгро, акции по увеличению биоразнообразия водоемов в регионах присутствия компания проводит с 2016 года. В Ленинградской области первая подобная акция состоялась в 2017 году. Тогда в реку Волхов было выпущено 2 276 молоди сига, в 2020 году – более 2 000 мальков палии в Ладожское озеро, в 2022 году – 1584 мальков сига в реку Сясь.