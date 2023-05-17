С начала года в Ленобласти основательно вырос спрос на загородные дома

За первые четыре месяца 2023 года спрос на загородные дома в Ленобласти вырос на 22,4%.

Около 27 тысяч участков приобрели новых хозяев с начала года, тогда как в аналогичный период прошлого было заключено в районе 22 тысяч договоров купли-продажи. Только за апрель нынешнего года в регионе проданы 9,4 тысячи участков под ИЖС и СНТ. Показатели на 20% больше, чем в марте 2023-го и апреле 2022-го.

При этом сама стоимость земли в Ленинградской области возросла на 26,3%. Сейчас средняя цена за участок доходит до 1,2 миллиона рублей.

Причин резкого скачка продаж загородней недвижимости несколько. Во-первых, новые собственники приобретают в основном недорогие дома в садоводствах — в пределах четырех с половиной миллиона рублей. А, во-вторых, многие продавцы, которые сейчас активно продают участки, купили земли в период пандемии, но столкнувшись с недешевым обслуживанием дачи предпочли избавиться от проблемной собственности.