Футболист сборной России захотел сменить гражданство

Российский футболист «Црвены Звезды», 20-летний Егор Пруцев захотел сменить гражданство. Об этом Sport24 рассказал его отец Игорь Пруцев.

«Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров», – сообщил Пруцев-старший

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» в августе 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до июня 2026 года. Ранее он выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Текстильщик» и провел две игры в составе молодежной сборной России.