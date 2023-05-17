Житель Шлиссельбурга открыл стрельбу по бытовой технике после ссоры с отцом

В Шлиссельбурге Кировского района сотрудники Росгвардии и полиции задержали 20-летнего местного жителя, стрелявшего из пневматического пистолета по бытовой технике. Перед этим он поссорился с отцом.

Конфликт между мужчинами произошел 16 мая около 09:30 в доме в Безымянном переулке. В ходе ссоры молодой человек повел себя агрессивно. Он произвел несколько выстрелов по бытовой технике из пневматического пистолета Glock 22.

Отец сообщил о поведении сына правоохранителям. На место прибыли сотрудники Росгвардии и полиции. Стрелка задержали на месте происшествия. Пистолет был изъят. Никто не пострадал.