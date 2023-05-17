Юные похитители гаджетов у детей задержаны в Киришах

Сотрудники вневедомственной охраны 16 мая в Киришах задержали подростков в возрасте от 12 до 17 лет, подозреваемых в хищении мобильных телефонов.
В отделе по делам несовершеннолетних полагают, что 15 мая на улице Романтиков в Киришах они попросили у детей 10 и 12 лет мобильные телефоны, «чтобы позвонить». Взяв гаджеты в руки, подростки убежали.
Ориентировка на юных злоумышленников была передана Росгвардии. После задержания подростков передали инспектору по делам несовершеннолетних, в отдел полиции были вызваны их родители.
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12.05.2023 416