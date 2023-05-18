В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple, пишут «Известия».

В частности, больше не работают АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге. Одна из московских фирм, «Бробролаб», объявила среди клиентов сбор на сумму 6 млн рублей, чтобы продолжать работу.

Эксперты считают, что закрытие грозит всем небольшим сервисам, которые не принадлежат крупным ритейлерам. Это связано с тем, что число устройств Apple, остающихся на гарантии, с каждым месяцем сокращается, а постгарантийный ремонт дорожает из-за проблем с поставками запчастей. При этом проблемы АСЦ не влияют на ремонт гаджетов, ввезенных в рамках параллельного импорта, отметили участники рынка.