Шлиссельбург встретит 700-летие масштабной программой реставрации петровского наследия

Владимир Цой обсудил с молодежью необходимость сохранения и воссоздания исторического облика города.

«Шлиссельбург сохраняет свой характер, свое лицо, прежде всего, благодаря каналам и связанной с ними инфраструктурой – мостам, шлюзам, набережным. В преддверии 700-летия Шлиссельбурга мы подготовили большую программу реставрации исторического центра. Следующий шаг – подготовка проекта реставрации шлюза», — рассказал зампредседателя Правительства Владимир Цой.

Ремонтно-реставрационные работы планируется начать с участка у Петровского моста.

Как уже писал ivbg.ru, по поручению губернатора Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области приступил к реставрации старинного дома № 7 на улице Жука, куда после ремонта существующий в Шлиссельбурге музей.

Ранее Министерство культуры России оценило знаковые для Ленинградской области объекты. Также заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия отметил, что в 2023 году продолжится реставрация Павловского собора и усадьбы карикатуриста Павла Щербова в Гатчине, историко-краеведческого музея в Новой Ладоге, 180-летний дом на улице Сторожевой башни в Выборге, который несколько лет назад Выборгский музей-заповедник получил его в пользование от муниципалитета в неудовлетворительном состоянии и за свой счет разработал проект реставрации.