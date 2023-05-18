Светогорский ЦБК активно участвует в карьерных мероприятиях в регионе

Для тех, кто следит за работой предприятий Ленинградской области, будет интересно узнать о новостях, касающихся НПАО «Светогорский ЦБК». Как стало известно нашей редакции, представители компании приняли участие в выставках и ярмарках вакансий, где рассказывали о предприятии, продукции, производимой на комбинате в Светогорске, карьерных возможностях и перспективах работы для молодежи. В общей сложности с компанией познакомились более 1 000 человек.

В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошло множество мероприятий, посвященных профориентации и развитию карьеры. Для Светогорского предприятия стартом карьерных событий послужила V Юбилейная Межвузовская инновационная неделя «ИННОЭВЕНТ − ЛТУ 2023», где сотрудники знакомили студентов с компанией, принципами устойчивого развития, лежащими в основе ее деятельности, и эволюцией производственного совершенства в целлюлозно-бумажной промышленности.

Совершенно логичным видится, что компания заинтересована в сотрудничестве с будущими профессионалами лесопромышленного дела, поэтому поиск специалистов идёт в различных форматах. Так, 14 апреля компания приняла участие в ярмарке вакансий в Выборгском центре поддержки предпринимательства в рамках Единого дня трудоустройства в Ленинградской области. А также посетила закрытие инновационной недели в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна, где рассказали о возможностях прохождения практики и стажировок, а также о программе «ВЗЛЕТ», нацеленной на привлечение и удержание молодых специалистов.

Кроме этого, представители НПАО «Светогорский ЦБК» посетили Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ) в Архангельске и Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) в Петрозаводске, а также дни открытых дверей в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге и в политехническом колледже «Александровский» в Выборге, где ответили на вопросы студентов о преимуществах работы на предприятии и рассказали о программе привлечения и подготовки новых сотрудников разных производственных специальностей «Мой старт».

Между выездными карьерными мероприятиями в апреле и мае специалисты компании проводили познавательные экскурсии на комбинат в Светогорске для студентов из Лесотехнического университета, Выборгской гимназии, Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса, Светогорского политехнического колледжа. Традиционные экскурсионные программы для студентов и школьников на комбинат. Как говорят в компании, проводятся они для того, чтобы познакомить будущих работников лесопромышленного комплекса с жизнью комбината, реальными производственными процессами, осветить вопросы безопасности и ответственного похода к работе и решению производственных задач.

«В этом году нашему комбинату в Светогорске исполняется 136 лет. За это время в компании происходили разные изменения. Например, более 20 лет наша компания была частью международной корпорации, но в 2022 году начался новый этап развития с новым названием НПАО «Светогорский ЦБК». Мы уже создали фирменный стиль, а сейчас работаем над созданием нового бренда работодателя. Мы бережем славные традиции и богатый опыт, который помогает принимать мудрые решения и служит прочным фундаментом для развития новых возможностей и инноваций. В поисках новых талантов для трудоустройства в нашу компанию мы с удовольствием делимся опытом с молодежью. Мы продолжим принимать участие в карьерных мероприятиях для повышения узнаваемости нашей компании на рынке труда», — прокомментировала директор по персоналу НПАО «Светогорский ЦБК» Анна Дорогостайская.