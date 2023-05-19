В Ленобласти на выходных ожидаются заморозки

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о ночных заморозках в Ленобласти.

По его словам, в предстоящие три ночи будет очень холодно, температура воздуха понизится в большинстве районов Ленобласти до 0…+5°С, и только у крупных водоемов будет теплее — до +6…+8°С.

Сильное похолодание ожидается в регионе в субботу, 20 мая, — местами, преимущественно на востоке области, ожидаются заморозки до -1 градуса. А дальше снова начнет теплеть. Повысится ночная температура воздуха и заморозков уже не будет, отметил Колесов.