В Ленобласти на выходных ожидаются заморозки

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о ночных заморозках в Ленобласти.
По его словам, в предстоящие три ночи будет очень холодно, температура воздуха понизится в большинстве районов Ленобласти до 0…+5°С, и только у крупных водоемов будет теплее — до +6…+8°С.
Сильное похолодание ожидается в регионе в субботу, 20 мая, — местами, преимущественно на востоке области, ожидаются заморозки до -1 градуса. А дальше снова начнет теплеть. Повысится ночная температура воздуха и заморозков уже не будет, отметил Колесов.
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18.05.2023 35