Мигрантку в межгосударственном розыске задержали в Буграх

В Буграх Всеволожского района задержана 40-летняя гражданка республики Таджикистан. Женщина находилась в межгосударственном розыске по статье «Присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
С февраля 2020 по январь 2021 года она взяла у предпринимателя из города Канибадам сухофрукты, которые должна была обработать. Однако вступила в сговор со знакомой, присвоила продукты и скрылась.
Общая сумма ущерба составила 2,9 тысяч сомони – около 22 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело. В июле 2021 года женщина была объявлена в межгосударственный розыск.
Ее задержали у одного из домов по Гаражом проезду в поселке Бугры. На территории России женщина не была зарегистрирована.
Вам будет интересно
Полицейские задержали в Петербурге мигранта, который вызывающе вел себя в автобусе. Ранее ivbg.ru рассказывал, что в автобусе № 208 в районе станции...
05.10.2022 3745