Мигрантку в межгосударственном розыске задержали в Буграх

В Буграх Всеволожского района задержана 40-летняя гражданка республики Таджикистан. Женщина находилась в межгосударственном розыске по статье «Присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

С февраля 2020 по январь 2021 года она взяла у предпринимателя из города Канибадам сухофрукты, которые должна была обработать. Однако вступила в сговор со знакомой, присвоила продукты и скрылась.

Общая сумма ущерба составила 2,9 тысяч сомони – около 22 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело. В июле 2021 года женщина была объявлена в межгосударственный розыск.

Ее задержали у одного из домов по Гаражом проезду в поселке Бугры. На территории России женщина не была зарегистрирована.