Мужчина не смог убить обидчика 13 ударами ножом в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор мужчине, который так и не стал убийцей год назад.

Следствие установило, что 29 июля 2022 года Табриз С. в промзоне на Софийской улице, 60, из-за длительного конфликта напал с ножом на знакомого и нанес ему не менее 13 ударов в голову, шею и туловище.

Прохожие оттащили нападавшего и оказали первую помощь пострадавшему, в результате чего его удалось спасти. Табриз С. полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 6 лет в колонии строгого режима.