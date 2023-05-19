Фото: итальянец пытался вывезти из России старинные книги XIX – начала XX веков через Выборгский район

Безработный 26-летний мужчина ехал в Финляндию на автобусе. В личных вещах сотрудники таможенного поста МАПП Торфяновка Выборгской таможни нашли «Чтецъ декламаторъ том IV, изд. II, 1912» и «Устав», изданный в типографии Почаевского монастыря.

По данным экспертов, фолианты были созданы в XIX – начале XX веков. Вывоз этих культурных ценностей за пределы России без разрешительных документов запрещен.

Составлен протокол об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Фото: пресс-служба СЗТУ