График магнитных бурь на май

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии прогнозируют всплеск магнитных возмущений 23, 24, 25 и 26 мая.

Пик придется на середину недели. По предварительным прогнозам, он достигнет уровня G1, что считается слабой по силе магнитной бурей.

После этого магнитосфера планеты будет в спокойном состоянии до июня, когда ожидаются новые всплески.