График магнитных бурь на май

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии прогнозируют всплеск магнитных возмущений 23, 24, 25 и 26 мая.
Пик придется на середину недели. По предварительным прогнозам, он достигнет уровня G1, что считается слабой по силе магнитной бурей.
После этого магнитосфера планеты будет в спокойном состоянии до июня, когда ожидаются новые всплески.
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01.05.2023 741