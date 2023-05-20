Вор снизу: неизвестный проломил пол квартиры, чтобы украсть деньги и драгоценности в Петербурге

Вор из-под пола проник в квартиру на первом этаже дома на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге 18 мая. Его добычей стали деньги, техника и драгоценности на общую сумму 350 тысяч рублей.
Злоумышленник проломил пол, чтобы проникнуть в квартиру из подвала. Он украл серьги, кольца, цепочки, нательный крестик, столовые приборы, нетбук, а также 60 тысяч рублей и $500.
Заведено уголовное дело по п. а, в ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). С места происшествия изъяты следы обуви и пальцев рук.
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17.02.2022 8425