Баки для раздельного сбора мусора установят на 251 площадке в Ленобласти

Региональный оператор по обращению с отходами в Ленинградской области заменит на 251 контейнерной площадке баки на специализированные, предназначенные для раздельного сбора мусора.

Желтые контейнеры для сбора пластика и зеленые для стекла появятся в Буграх, Девяткино, Мурино, Сертолово, Токсово, Кузьмолово и Кудрово. Затем и в Гатчинском районе.

Для оптимизации работы был расторгнут договор с перевозчиком «АртЭко». Предприятие поставили в известность о необходимости уборки ее емкостей. На их место региональный оператор установит собственные баки.