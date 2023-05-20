Баки для раздельного сбора мусора установят на 251 площадке в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Региональный оператор по обращению с отходами в Ленинградской области заменит на 251 контейнерной площадке баки на специализированные, предназначенные для раздельного сбора мусора.  

Желтые контейнеры для сбора пластика и зеленые для стекла появятся в Буграх, Девяткино, Мурино, Сертолово, Токсово, Кузьмолово и Кудрово. Затем и в Гатчинском районе.

Для оптимизации работы был расторгнут договор с перевозчиком «АртЭко». Предприятие поставили в известность о необходимости уборки ее емкостей. На их место региональный оператор установит собственные баки.

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