Автомобиль тушили в садоводстве Всеволожского района

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти, 21 мая в 00:21 поступил сигнал о горящем автомобиле в садоводческом массиве Ойнелово, рядом с поселком Пери.

Пожар ликвидирован в 01:19 силами дежурной смены 104-й пожарной части противопожарной службы и 94-й пожарно-спасательной части. Обошлось без пострадавших.

Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания машины.