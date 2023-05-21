Автомобиль тушили в садоводстве Всеволожского района

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти, 21 мая в 00:21 поступил сигнал о горящем автомобиле в садоводческом массиве Ойнелово, рядом с поселком Пери.
Пожар ликвидирован в 01:19 силами дежурной смены 104-й пожарной части противопожарной службы и 94-й пожарно-спасательной части. Обошлось без пострадавших.
Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания машины.
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