Разрыв селезенки диагностировали у мальчика после избиения в детской студии в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту избиения 11-летнего ребенка в детской студии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 19 мая. У мальчика случился конфликт с восьмиклассником, старший сильно ударил младшего.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали тупую травму живота и разрыв селезенки.
Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в результате конфликта старшеклассник ударил младшего по возрасту ученика. По факту драки проводится проверка.
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16.05.2022 5155