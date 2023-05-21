Разрыв селезенки диагностировали у мальчика после избиения в детской студии в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Полиция проводит проверку по факту избиения 11-летнего ребенка в детской студии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 19 мая. У мальчика случился конфликт с восьмиклассником, старший сильно ударил младшего.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали тупую травму живота и разрыв селезенки.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в результате конфликта старшеклассник ударил младшего по возрасту ученика. По факту драки проводится проверка.

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16.05.2022 5155
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