Разрыв селезенки диагностировали у мальчика после избиения в детской студии в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту избиения 11-летнего ребенка в детской студии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 19 мая. У мальчика случился конфликт с восьмиклассником, старший сильно ударил младшего.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали тупую травму живота и разрыв селезенки.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в результате конфликта старшеклассник ударил младшего по возрасту ученика. По факту драки проводится проверка.