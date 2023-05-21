В Ленобласти 22 мая до +22 °C и дождь

На территории Ленинградской области 22 мая ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой дождь и грозы.

В ночные часы термометры покажут +5… +12 °C. Ветер будет дуть с северо-востока и востока, скорость от 2 до 7 м/с. Днем воздух прогреется до +17… +22 °C, а ветер сменит направление на восточное, юго-восточное и усилится до 6-11 м/с.

Атмосферное давление будет снижаться.