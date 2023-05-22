Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 22 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на аэродроме «Днепр». Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет.

На Купянском направлении пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении в течение суток уничтожено до 270 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки потери противника составили более 150 украинских военнослужащих, два пикапа, а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, одна пушка «Гиацинт-Б», а также гаубица «Мста-Б».

Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.