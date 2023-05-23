Определился футбольный клуб, вылетевший из Российской премьер-лиги

«Пари Нижний Новгород» 22 мая победил «Сочи» со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого матча «Химки» потеряли шансы на сохранение места в РПЛ.

Последний раз «Химки» играли в Первой лиге в сезоне-2019/20. Тогда подмосковный клуб занял второе место в турнире и дошел до финала Кубка России. В прошлом сезоне «Химки» заняли 13-е место в РПЛ, после чего в стыковых матчах победили «СКА-Хабаровск».

Высшим достижением «Химок» в РПЛ является девятое место, занятое в 2007 году.