С 2024 года в России введут цифровой акциз на пиво и табак

В России с первого квартала 2024 года начнется переход от бумажных на цифровые акцизы на табак и пиво. Об этом свидетельствуют данные дорожной карты Минфина.

Отмечается, что министерство поручило «Оператору-ЦРПТ» разработать план мероприятий по переходу на работу с цифровыми акцизами с 2024 года.

В сообщении пояснили, что цифровой акциз начнут вводить в России в первом квартале 2024 года. При этом пилотный проект по использованию данных о маркировке будет проводиться с мая 2023 года по июль 2024 года.

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Напомним, с 1 марта в России выросли акцизы на сигареты и папиросы, а также жидкость для вейпов. Дальнейшее увеличение ставок произойдет в 2024 и 2025 годах.