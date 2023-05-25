Фургон горел ночью на парковке в Путилово

Сообщение о пожаре на улице Братьев Пожарских в селе Путилово Кировского района поступило в экстренные службы 25 мая в 02:02. Горел моторный отсек автомобиля.

С пламенем дежурная смена 129-й пожарной части справилась к 02:34. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашины. Информации о пострадавших не поступало.

Огнем повреждены моторный отсек и кабина машины. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Кировского района.