Фургон горел ночью на парковке в Путилово

Сообщение о пожаре на улице Братьев Пожарских в селе Путилово Кировского района поступило в экстренные службы 25 мая в 02:02. Горел моторный отсек автомобиля.
С пламенем дежурная смена 129-й пожарной части справилась к 02:34. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашины. Информации о пострадавших не поступало.
Огнем повреждены моторный отсек и кабина машины. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Кировского района.
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23.05.2022 938