Жителя Гатчины будут судить за интимную переписку с девочкой из Тюменской области

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает пресс-служба СК Ленобласти, 23-летнему жителю Гатчины вменяются насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Мужчина дал показания и признал вину.

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Фото: СК

Согласно материалам дела, сообщения молодой человек отправил в мессенджере в июле 2016 года. В 2017 предварительное следствие было приостановлено, так как злоумышленник использовал методы технической конспирации.

Расследованием занималась межведомственная аналитическая следственно-оперативная группа по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений во главе с начальником СК Ленинградская область Сергеем Сазиным. О ходе расследования докладывали заместителю председателя СК России Александру Клаусу.

После закрепления доказательств и проведения ряда экспертиз материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд.

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16.12.2020 35002
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