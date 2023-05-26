В реке Сарья обнаружено превышение нефтепродуктов в тысячу раз

Лабораторные исследования показали крайне высокое превышение допустимых значений содержания нефтепродуктов в реке Сарья в Кировском районе Ленобласти.

Источником загрязнения стали сточные воды предприятий ООО «Газхиминвест» и ООО «НПП Октан». По результатам проверки совместно с Кировской прокуратурой было установлено, что загрязнение произошло из-за неорганизованной системы отведения сточных вод одним из хозяйствующих субъектов нефтебазы. В водах реки зафиксировано превышение по нефтепродуктам в тысячу раз, сообщил Эконадзор Ленобласти.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административных нарушениях. Рассмотрение дела состоится на следующей неделе.

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