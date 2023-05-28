Жители Ленобласти делятся в соцсетях первым грибным урожаем

Жители Ленобласти активно продолжают собирать первый грибной урожай. Грибов пока не так много, поэтому любители «тихой охоты» искренне радуются каждой находке.
В Ломоносовском и Всеволожском районах уже замечены подберезовики обыкновенные, летние опята. Фото трофеев опубликовали в группе «Грибы и Грибники СПб» в ВК.
Пополнили корзинки грибников и такие виды, как подосиновик желто-бурый, мицена белоножковая, трутовик серно-жëлтый, пилолистник бокаловидный.
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