 В ЕР рассказали о проведении мастер-классов в ходе спортмарафона «Сила России»

Как сообщает сайт ER.ru, с 1 июня по 12 августа партия вместе с Минспорта, ДОСААФ, спортивными федерациями организует мероприятия по всей стране с участием известных спортсменов
«Единая Россия» проведет в регионах бесплатные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО. Штабы общественной поддержки партии откроют площадки для пожилых людей, где с ними также будут заниматься тренеры. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Инициативу поддерживают более тысячи некоммерческих организаций, сообщила на первом заседании оргкомитета марафона председатель Совета сторонников партии Ольга Занко.
В марафоне сможет принять участие любой желающий. Тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.
Кроме того, с 1 июня на интерактивной карте сайта можно будет выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придёт билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятии. А уникальный номер дает возможность получить приз.
Замминистра спорта Андрей Фёдоров отметил, что в Минспорта поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.
Председатель регионального совета сторонников партии, зампред Заксобрания Ленобласти Татьяны Тюриной отметил, что спортивные общероссийские акции в регионе активисты и сторонники партии организуют далеко не впервые. На этот раз — это Всероссийский спортивный марафон «Сила России», который проходит на десятках площадок региона.
В сентябре «Единая Россия» подведет итоги марафона. Партнерами марафона стали «Молодая Гвардия Единой России», Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.