 В ЕР рассказали о проведении мастер-классов в ходе спортмарафона «Сила России»

Как сообщает сайт ER.ru, с 1 июня по 12 августа партия вместе с Минспорта, ДОСААФ, спортивными федерациями организует мероприятия по всей стране с участием известных спортсменов

«Единая Россия» проведет в регионах бесплатные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО. Штабы общественной поддержки партии откроют площадки для пожилых людей, где с ними также будут заниматься тренеры. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инициативу поддерживают более тысячи некоммерческих организаций, сообщила на первом заседании оргкомитета марафона председатель Совета сторонников партии Ольга Занко.

«1 июня – в День защиты детей – мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведем тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, площадки партпроекта «Zа самбо». 24 июня, в День молодёжи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля – на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля – международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием», — рассказала она.

В марафоне сможет принять участие любой желающий. Тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.

«Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru», — сообщил председатель оргкомитета марафона, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, сенатор Александр Карелин.

Кроме того, с 1 июня на интерактивной карте сайта можно будет выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придёт билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятии. А уникальный номер дает возможность получить приз.

Замминистра спорта Андрей Фёдоров отметил, что в Минспорта поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

«Особую значимость марафону придаёт то, что серьезное внимание уделяется молодёжи и членам семей военнослужащих, мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Забота о них — важнейшая задача, стоящая перед всеми органами власти, общественными структурами», — отметил он.

Председатель регионального совета сторонников партии, зампред Заксобрания Ленобласти Татьяны Тюриной отметил, что спортивные общероссийские акции в регионе активисты и сторонники партии организуют далеко не впервые. На этот раз — это Всероссийский спортивный марафон «Сила России», который проходит на десятках площадок региона.

«Причём знаковым считаю то, что о готовности участвовать в этом мероприятии заявили и звёзды спорта мировой величины, такие как Павел Коржавых – восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу, самый титулованный российский спортсмен в этом виде спорта и Светлана Журова — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной думы. Среди участников есть и местные спортсмены-энтузиасты, проявляющие упорство и умеющие покорять вершины. Все они – приверженцы активного, здорового образа жизни, прежде всего, настроенные на включение как можно большего числа жителей Ленинградской области в ряды тех, кто обеспечит региону и стране здоровое будущее. Ведь именно за ними – сила России», — отметил она.

В сентябре «Единая Россия» подведет итоги марафона. Партнерами марафона стали «Молодая Гвардия Единой России», Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.