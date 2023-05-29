Ремонт дороги около Тосненской клинической межрайонной больницы стартуют с 10 июня в рамках нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Согласно госконтракту дорожники обновят чуть более трех километров от обхода Тосно до перекрестка c Московским шоссе внутри самого города. Здесь будет уложен новый асфальт, поставлены знаки и нанесена разметка.

Отметим, что два года назад на трассе Кемполово — Выра — Тосно — Шапки, соединяющей Волосовский, Гатчинский и Тосненский районы, в которую входит и шоссе Барыбина, был обновлен участок от Тосно в сторону деревни Нурма, а прошлым летом дорожники отремонтировали кусок от Кикерино в сторону Выры в Волосовском районе.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.