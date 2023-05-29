В Ленобласти 30 мая ожидаются заморозки

По данным ГУ МЧС России, 30 мая на территории Ленинградской области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь.
Температура воздуха днем +12… +17 °C. В темное время суток -1… +8 °C. Ветер ночью западный, юго-западный, 3-8 м/с, днем западный, северо-западный, усилится до 6-11 м/с.
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.
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29.05.2023 46