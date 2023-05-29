За три года более 17 тысяч ленинградцев освоили новые для себя цифровые профессии

Обучение по программированию, аналитике и другим востребованным направлениям с ленинградцы прошли в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

«В наше время цифровые навыки становятся критически важными практически для всех профессий. В 2020-2022 годах жители Ленинградской области прошли обучение на платформах и сервисах проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика»», – рассказал председатель комитета цифрового развития Андрей Сытник.

За три года реализации программ на территории Ленобласти 5,5 тысяч человек прошли обучение по программам повышения квалификации для предпринимателей, 888 человек – с помощью персональных цифровых сертификатов, 2658 ленинградцев – на курсах проекта «Цифровые профессии», более 7,7 тысяч – с помощью интенсива «Готов к цифре», 909 – на портале «Учеба.онлайн», 174 госслужащих – по программам цифровой трансформации.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.