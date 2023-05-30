Поток воздуха от «Сапсана» снес девочку в наушниках в Тосненском районе

На станции Любань в Тосненском районе 29 мая около 23:00 пострадала 15-летняя девочка. Она была в наушниках и не услышала звука подъезжающего поезда.

Школьница опасно приблизилась к железнодорожному полотну на пешеходном переходе и не заметила приближения высокоскоростного поезда «Сапсан». Потоком воздуха ее снесло в сторону.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ноги.

В пресс-службе Западного межрайонного отдела СК напоминают: на платформах и переходах следует сохранять бдительность и не пользоваться наушниками. Тормозной путь поездов составляет сотни метров.