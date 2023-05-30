Пострадали семь детей.

На территории Гребного канала произошло обрушение трибуны, в результате происшествия одна женщина погибла, передает «РИА Новости» с опорой на данные представителя управления МЧС по Ростовской области.

В результате ЧП еще девять человек, в том числе семь детей, получили ранения. На месте происшествия работают спасатели, которые оказывают помощь пострадавшим и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности. Причины обрушения трибуны и обстоятельства происшествия пока расследуются.