Для выявления проблемы придется на целый день оставить жителей без воды.

Авария в Отрадном спровоцировала выброс нечистот в Неву. Подробности приводит «47news» с опорой на экстренные службы.

ЧП случилось поздним вечером 30 мая. К утру следующего дня отыскать проблемное место не удалось. По предварительным данным, причина может быть в поврежденной стене или забитой подземной трубе.

«Было принято решение отключить водоснабжение и остановить канализационные насосные станции, чтобы «слить» всю воду и провести осмотр труб на очистных. Это даст возможность понять причину, следующий этап — устранение неполадки», — передал глава администрации Александр Морозов.

Жителям Отрадного придется потерпеть один день без воды – с 9 утра 1 июня ее отключат во всем городе.