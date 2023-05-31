Ее объединили с другой деревней в один населенный пункт.

Деревня Колтуши получила статус города. Законопроект был принят депутатами законодательного собрания Ленобласти в трех чтениях, о чем говорится в официальной группе собрания во «ВКонтакте».

Так, прозвучала инициатива об объединении деревни Колтуши и деревни Старой в один населенный пункт, поскольку они имеют смежные границы. В итоге новое муниципальное образование сохранит название Колтуши. Авторы проекта уверены, что преобразование увеличит доходы бюджета.