Под Каменногорском подросток на автомобиле насмерть сбил велосипедистку и скрылся

Смертельный наезд на велосипедистку произошел вечером 31 мая на первом километре трассы «Каменногорск — Дубинино» в Выборгском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, 17-летний местный житель на Mazda сдавал назад, неверно выбрал допустимую скорость и потерял управление. В результате наехал на 41-летнюю велосипедистку, которая двигалась навстречу. А затем скрылся с места происшествия.

Скорую вызвали очевидцы, но женщина скончалась до ее приезда.

Известно, что водительское удостоверение у юноши нет, иномарка принадлежит его родственнице — 43-летней жительнице Каменногорска.

Подростка задержали. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.