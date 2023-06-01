Под Каменногорском подросток на автомобиле насмерть сбил велосипедистку и скрылся

Смертельный наезд на велосипедистку произошел вечером 31 мая на первом километре трассы «Каменногорск — Дубинино» в Выборгском районе Ленинградской области.
По предварительным данным, 17-летний местный житель на Mazda сдавал назад, неверно выбрал допустимую скорость и потерял управление. В результате наехал на 41-летнюю велосипедистку, которая двигалась навстречу. А затем скрылся с места происшествия.
Скорую вызвали очевидцы, но женщина скончалась до ее приезда.
Известно, что водительское удостоверение у юноши нет, иномарка принадлежит его родственнице — 43-летней жительнице Каменногорска.
Подростка задержали. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Вам будет интересно
Следственный комитет по Ленобласти проводит проверку после появления в соцсетях видеозаписи жестокой драки двух девочек. Инцидент произошел в Кудрово Всеволожского района...
30.05.2023 130