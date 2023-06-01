Округлые герои украсили монеты номиналом три и 25 рублей.

Персонажи любимого многими мультсериала «Смешарики» теперь будут не только в телевизоре, но и на монетах. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка 1 июня.

Итого выпускается семь тысяч серебряных монет номиналом три рубля, 850 тысяч монет достоинством 25 рублей и 150 тысяч монет в 25 рублей.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», – уточняет регулятор.