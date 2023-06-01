С 2021 года она была спутницей известного отца-одиночки Гоши.

Лебедя Айседору обнаружили мертвой в Дворцовом парке, сообщили в администрации музея-заповедника «Гатчина».

Мало кто из жителей и гостей Гатчины не был знаком с историей местного лебедя Гоши, который в 2019 году потерял свою первую пернатую возлюбленную и самостоятельно растил дочь. Когда та улетела, к нему подселили лебедя Айседору, ставшую впоследствии его новой спутницей. Сегодня стало известно о ее внезапной гибели.

Новость расстроила всех, кто изо дня в день наблюдал за жизнью влюбленных лебедей. Экспертиза выясняет, что привело к смерти Айседоры.