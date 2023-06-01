Нарушителям осталось ликвидировать еще несколько домов отдыха и демонтировать пирсы.

Экологам удалось через суд добиться сноса нелегальной турбазы на озере Хепоярви в Токсовском городском поселении, и нарушители уже начали исполнять судебное решение. Об этом сообщает Комитет государственного экологического надзора в своей группе во «ВКонтакте».

Результаты уже есть: несколько домов исчезли со своего незаконного места. Тем не менее, горе-бизнесменом осталось убрать еще часть построек и демонтировать пирсы.

«Комитет эконадзора будет добиваться принудительного исполнения через службу судебных приставов об освобождении акватории озера Хепоярви от несамоходных плавучих сооружений — домиков и бань», — заявила председатель комитета госэконадзора Рамила Агаева.