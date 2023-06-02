Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» перекроет движение в Гатчине

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 4 июня, в Гатчине пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

В связи с проведением забега в Гатчине с 8:00 до 14:00 перекроют несколько улиц для движения транспорта:

  • улицу Хохлова — на участке от проспекта 25 Октября до улицы Хохлова, д.11 Б;
  • улицу Крупской — на участке от улицы Хохлова до улицы Седьмой Армии;
  • улицу Радищева — на участке от проспекта 25 Октября до улицы Карла Маркса;
  • Госпитальный переулок — на участке от проспекта 25 Октября до улицы Радищева;
  • Красную улицу — на участке от Соборной улицы Госпитального переулка.

Администрация Гатчинского района просит водителей заранее планировать свой маршрут.

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02.06.2023 33
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