Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» перекроет движение в Гатчине

В воскресенье, 4 июня, в Гатчине пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».
В связи с проведением забега в Гатчине с 8:00 до 14:00 перекроют несколько улиц для движения транспорта:
- улицу Хохлова — на участке от проспекта 25 Октября до улицы Хохлова, д.11 Б;
- улицу Крупской — на участке от улицы Хохлова до улицы Седьмой Армии;
- улицу Радищева — на участке от проспекта 25 Октября до улицы Карла Маркса;
- Госпитальный переулок — на участке от проспекта 25 Октября до улицы Радищева;
- Красную улицу — на участке от Соборной улицы Госпитального переулка.
Администрация Гатчинского района просит водителей заранее планировать свой маршрут.
Вам будет интересно
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 2 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти....
02.06.2023 33