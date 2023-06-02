Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» перекроет движение в Гатчине

В воскресенье, 4 июня, в Гатчине пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

В связи с проведением забега в Гатчине с 8:00 до 14:00 перекроют несколько улиц для движения транспорта:

улицу Хохлова — на участке от проспекта 25 Октября до улицы Хохлова, д.11 Б;

улицу Крупской — на участке от улицы Хохлова до улицы Седьмой Армии;

улицу Радищева — на участке от проспекта 25 Октября до улицы Карла Маркса;

Госпитальный переулок — на участке от проспекта 25 Октября до улицы Радищева;

Красную улицу — на участке от Соборной улицы Госпитального переулка.

Администрация Гатчинского района просит водителей заранее планировать свой маршрут.