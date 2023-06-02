Строительство нового бюро судебно-медицинской экспертизы в Тосно обошлось в 309 млн рублей

Тосненские судмедэксперты готовятся к переезду. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже выдал Госстройндазор.

В двухэтажном корпусе разместились 2 отделения: патолого-анатомическое с лабораторией для 12000 исследований биопсийного и операционного материала в год и районное судебно-медицинское. Кроме того на втором этаже расположены помещения для врачей и обслуживающего персонала, душевые и помещения, связанные с обслуживанием граждан.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2022 году в Кингисеппе появилось новое здание бюро судебно-медицинской экспертизы. Оно стало крупнейшим в Ленобласти. Общая площадь здания составляет около 2 тысяч квадратных метров.