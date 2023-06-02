Щит «Надежда» может начать бурить новый участок метро в Петербурге

Проект находится на стадии согласования.

Девятиметровый проходческий щит «Надежда» могут запустить для бурения нового участка петербургского метрополитена от станции «Беговая» до будущей «Каменки» уже 12 июня — сообщает Мойка78.

В настоящий момент, как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, допсоглашение на строительство нового участка Невско-Василеостровской линии метрополитена находится в процессе согласования, передает «Коммерсант СПб».

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Ранее стало известно, что станцию метро «Московские ворота» будут два месяца закрывать на вход по утрам.