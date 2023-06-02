В Киришах задумались о масштабной реконструкции водопровода

Использовать воду для готовки и питья местные жители боятся.

Власти Киришского района Ленобласти заявили о необходимости масштабного ремонта водопроводных сетей после майских проблем — сообщает 47news.

18 мая Роспотребнадзор заявил о невозможности использования воды в микрорайоне Киришей из-за значительных ухудшений по санитарно-химическим и органолептическим показателям. Жители наблюдали, что вода становилась желтой и даже коричневой.

Спустя две недели восстановление прежних показателей продолжается. Вода уже безопасна по всем адресам, кроме трех: ул. Строителей, 13 и 40, МДОУ «Центр дошкольного образования «Росток», здесь промывают сети, организован подвоз воды.

Фото: Леноблводоканал

Ранее стало известно, что город Кириши присоединился к раздельному сбору бытовых отходов.