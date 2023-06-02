В Петербурге завершается строительство СКА Арены

Новый стадион может стать «памятником» санкциям против российского спорта.

На фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований, пути применения нового спортивного комплекса, который должен был поразить все мировое хоккейное сообщество, вызывают все больше вопросов — рассказывает Мойка78.

Согласно заявлениям пресс-службы СКА Арены основные работы на объекте завершатся уже в этом году. Кроме этого, планируется, что в 2023 площадка пройдет сертификацию. Перспективы развития площадки описываются крайне радужно.

Однако все же нужно помнить, что монументальное сооружение рассчитано не на локальные матчи (анонсирована возможность адаптировать площадку под 26 видов спорта), а на международные соревнования. Одним из первых таких должен был стать чемпионат мира по хоккею, который в прошлом году забрали у Петербурга.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Ранее стало известно, что перечислены страны, отказывающиеся играть с Россией в хоккей.