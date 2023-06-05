«Ленинградец» одержал сокрушительную победу над костромским «Спартаком»

Областные футболисты забили три гола по воротам противника — это стало абсолютной победой в последнем домашнем матче сезона 2022-2023.

Сразу после матча, завершившегося со счетом 3:0 в пользу ФК «Ленинградец» на стадионе Петровский в Петербурге, губернатор Ленобласти вручил награды команде за выход в Первую лигу.

«Мы вышли в Первую лигу. Это большой серьезный успех клуба. Для нас это большая радость и большая ответственность. Но мы к этому готовы. Я считаю, что сегодня наша основная задача — закрепиться в Первой лиге, а дальше будем бороться. А в борьбе рождаются победы», — поздравил команду и болельщиков Александр Дрозденко.

Напомним, что ФК «Ленинградец» был основан 1 июня 2018 года. Сначала спортсмены играли в ФНЛ-2 – третьем дивизионе футбола России. По итогам сезона 2022 года, команда получила лицензию на переход в ФНЛ-1, где успешно выступила в сезоне 2022-2023.