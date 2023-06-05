Солнце будет появляться и снова прятаться: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на неделю

Холодный воздух уходит из Санкт-Петербурга, но быстрого повышения температуры не будет. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, в течение рабочей недели дневная температура будет в пределах +15… +20 °C.

«В Санкт-Петербурге 5 июня солнце будет появляться и снова прятаться за облаками, хотя осадков не должно быть, воздух же прогреется до +15…+17 °C», – отметил Александр Колесов

Как сообщают «Невские Новости», погоду в течение неделе будут определять циклоны, атмосферное давление продолжит расти. В Санкт-Петербурге существенных осадков не ожидают. В ночь на 7 июня через город пройдет атмосферный фронт и наиболее заметный дождь.

В Ленинградской области пройдут кратковременные осадки в течение недели. Дожди прекратятся совсем к 9 июня, когда погоду в регионе начнет определять антициклон.